Serpincik Göleti'nde su, 25 metre çekildi - Son Dakika

SİVAS'ta yeterli yağışın olmaması ve kuraklık nedeniyle Serpincik Göleti'nde su, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekildi.

Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan ve dört mevsim de ayrı güzelliğe sahip Serpincik Göleti'nde bu yıl beklenen yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle su, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekildi. Son yıllarda yağmur ve kar yağışının azalması, çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları nedeniyle su seviyesinde düşüş oldu. Seviye yükseldiğinde sular altında kalan ağaçlar da çekilmeyle ortaya çıktı. Gölet etrafında bilinçsizce atılan çöplerin çokluğu da dikkat çekti.

'KASIMDA KARLA BUZ TUTMUŞ OLMASI GEREKİYORDU'

Gölete balık tutmaya gelen Taha Kaan Dönmez (18), "Ben kendimi bildim bileli Karşıyaka'da yaşıyorum. Buraya sürekli gelip gidiyoruz, vakit geçiyoruz. Derdimiz avlanmak değil, doğada bulunmak ve vakit geçirmek. Daha önce geldiğimizde ufak tefek balıklara denk geliyordum. Şu an suyun üzerinde en ufak bir oynama bile yok. Normalde bu mevsimlerde kar yağardı. Şimdi kar bile yağmıyor. Su bayağı aşağı seviyelerde. Normalde bu zamanlarda suyun tahliye olduğu yerden oluk oluk akması gerekiyordu. Şu an hiçbiri yok. İnsanlar doğaya çıkmaya başladı, dediler. İnsanların doğaya çıktığı cidden belli olmaya başladı. 4 yıl önce de suyun bayağı azaldığını görmüştüm. O yıl da hava sıcaktı, o nedenle azdı. Bu yıl da öyle kurak geçti. Yağmur yağdığını görmedik. Buranın normalde kasımda karla dolarak buz tutmuş olması gerekiyordu" dedi.