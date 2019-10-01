Serpme kahvaltı israf sebebi

Son dönemde hayli moda olan serpme kahvaltı ve açık büfe yemek kültürüyle ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Serpme kahvaltı modası yüzünden yılda 100 milyar lira israf ediliyor. Bu çarpıcı iddianın sahibi Türkiye İsrafı Önleme Vakfı. Bazı kesimlerin rağbet gösterdiği serpme kahvaltılarda yiyecekler tabaklarda kalıyor. Kahvaltıda gelen zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ekmek gibi gıdaların birçoğunun tüketilmediği için çöpe gidiyor. Türkiye yılda 26 milyon ton ve bunun karşılığında da 214 milyar liralık gıda israf ediyor. İsraf edilen miktar ülkemizin topla meyve ve sebze ihracatının dört katından fazla.

Vakfın araştırmalarına göre Türkiye'de günde 4,9 milyon ekmek de çöpe gidiyor. Yıllık çöpe atılan ekmek sayısı da 1,7 milyar taneyi buluyor. Ülkemizde yılda israf edilen miktar ise 600 milyar lirayı aşıyor.

(İHA)