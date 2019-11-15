Son Dakika Haberleri: Serpme kahvaltı israfı 100 milyar lirayı aştı
Son Dakika Ekonomi Serpme kahvaltı israfı 100 milyar lirayı aştı - Son Dakika Ekonomi

Serpme kahvaltı israfı 100 milyar lirayı aştı

6 saat önce

Serpme kahvaltı israfı 100 milyar lirayı aştı Serpme kahvaltıda ayrı ücretlendirme tavsiyesi İsrafı önlemek için kahvaltıyı serpmeyin TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal;

Serpme kahvaltı israfı 100 milyar lirayı aştı

Serpme kahvaltıda ayrı ücretlendirme tavsiyesi

İsrafı önlemek için kahvaltıyı serpmeyin

TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal;"İsrafın önlenebilmesi için serpme kahvaltı uygulamasından işletmeleri ve tüketicileri vazgeçmeye davet ediyoruz"

"Serpme kahvaltıda mutlaka ayrı ayrı fiyatlandırma olmalı"

ESKİŞEHİR - Son zamanlarda popüler hale gelen serpme kahvaltı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, yıllık israfın 100 milyar lirayı geçtiğini söyledi.

Son dönemde yaygınlaşan serpme kahvaltı kültürü nedeniyle birçok gıda israf ediliyor. Günün erken saatlerinde başlayan kahvaltı hizmetleri, birçok mekanda akşama dek sürüyor. Sınırsız çay seçeneğinin müşterileri kendisine çektiği serpme kahvaltıda gelen zeytin, peynir, reçel, bal, kaymak, kızartmalar, domates, salatalık ve ekmek gibi pek çok gıda tüketilmeden kaldırılıyor. Yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını hesaplayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), bu miktarın 12 milyon tona denk geldiğini ortaya koydu. Dünyada 67 ülkenin yer aldığı gıda kaybı ve israf başlığı altında yapılan çalışmada Türkiye 65'inci sırada bulunuyor. Eskişehir'de bulunan TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsrafın 100 milyar lirayı aştığını vurgulayan Bakal, "Öncelikle serpme kahvaltı konusunda birkaç madde öne çıkıyor. Birincisi israf, ikincisi serpme kahvaltının bulaşığının çok olması ve üçüncüsü de tüketilmeyen gıdaların daha sonra ne yapıldığı. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı serpme kahvaltıda israfın yıllık 100 milyar lira olduğunu açıkladı. Biz israfın 100 milyar liradan daha fazla olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Serpme kahvaltıda mutlaka ayrı ayrı fiyatlandırma olmalı"

Serpme kahvaltı kültüründen kaynaklanan israfın önlenebilmesi için önerilerde bulunan TÜKDES Genel Başkanı Bakal, "İsrafın önlenebilmesi için serpme kahvaltı uygulamasından işletmeleri ve tüketicileri vazgeçmeye davet ediyoruz. Serpme kahvaltıda mutlaka ayrı ayrı fiyatlandırma olmalı. Tüketiciler tükettiği ürün miktarınca ücret ödemeli. Örneğin tüketici patates kızartması istiyorsa 1 lira, zeytin istiyorsa 1 lira, reçel istiyorsa 2 lira gibi fiyatlandırma yapılmalı. Tüketici 5 liraya da 10 liraya da kahvaltı yapabilmeli. İsteyen tüketici eğer tüketebiliyorsa fiyatını ödemek şartıyla 20 liraya da kahvaltı yapabilmeli. Bu şekilde olursa tüketici hem tüketebileceğinden fazla ürün almaz hem de israf olmaz. Kahvaltı israfının su ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarda yapılan israfa yaklaştığını görüyoruz. Toplumda tüketimden haz alma dönemi başladı. İnsanlar kendilerini tükettikleri kadar değerli buluyorlar, tükettikleri kadar önemli buluyorlar. Aslında insana değer katan tüketmek değil üretmektir" ifadelerini kullandı.

Serpme kahvaltı israfı 100 milyar lirayı aştı

Eskişehir, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzlanda futbolunun 1 numarası, Erdoğan ile maç sonunda ne konuştuğunu açıkladı!
Instagram fenomenlerini korkutan algoritma değişikliği Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 18:05:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serpme kahvaltı israfı 100 milyar lirayı aştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]