Son Dakika Haberleri: Serrac askeri operasyonların bir sonraki aşamasını müzakere ediyor
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Serrac askeri operasyonların bir sonraki aşamasını müzakere ediyor

58 dakika önce

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Batı Askeri Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cüveyli ile askeri operasyonların bir sonraki aşamasının hazırlıklarını görüştü.

Serrac askeri operasyonların bir sonraki aşamasını müzakere ediyor, System.String[]
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Batı Askeri Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cüveyli ile askeri operasyonların bir sonraki aşamasının hazırlıklarını görüştü.
Serrac'ın Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, Tümgeneral Usame el-Cüveyli ile bir araya geldi. Son askeri gelişmelerin ele alındığı görüşmede, farklı askeri bölgeler arasındaki koordine ve çatışma noktaları konuşuldu.
Serrac, Giryan kentinde kontrolün sağlanması sırasında Libya askerlerinin gösterdiği cesaret ve başarıdan övgüyle söz etti.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.
Aradan geçen iki ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak geçen hafta, UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:37 Kaynak: AA
Libya, Güncel
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