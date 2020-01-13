Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti - Son Dakika

Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac'ın General Hafter ile yüz yüze görüşmeyi reddettiği açıklandı.

Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac'ın General Hafter ile yüz yüze görüşmeyi reddettiği açıklandı.


Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda devam eden ateşkes görüşmeleri için Rusya sabah saatlerinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Serrac ile General Hafter'in görüşme yapacağını açıklamıştı. Türk ve Rus heyetlerinin arabuluculuğunda devam eden görüşmelerde Libya'nın 2 önemli ismi olan Serrac ile General Hafter görüşmesinin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.


Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Orta Doğu'da yayın yapan bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamada Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Serrac'ın General Hafter ile görüşme yapmayacağını söyledi. Görüşmenin gerçekleşmemesine rağmen ateşkes için heyetlerarası görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Mişri, Serrac ve Hafter'e bağlı diplomatların Moskova'da görüşmeleri sürdürdüğünü ifade etti. - MOSKOVA

Hükümet, Moskova, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:43 Kaynak: İHA
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