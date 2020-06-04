Libya Başbakanı Serrac: " Türkiye 'nin (Libya sorununda) tarihi ve cesur tutumundan ötürü teşekkürlerimizi ilettik"

Libya Başbakanı Serrac: "(Libya'da) Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız"

Libya Başbakanı Serrac: "(Gayrı meşru güçlerin lideri Hafter'e) Bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceğiz"

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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