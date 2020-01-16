Serrac ve Selame Libya konulu Berlin süreci ile ateşkesi görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serrac ve Selame Libya konulu Berlin süreci ile ateşkesi görüştü - Son Dakika

Serrac ve Selame Libya konulu Berlin süreci ile ateşkesi görüştü

47 dakika önce

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta yapılacak Libya Konferansı'nı ve ateşkesi görüştü.

Serrac ve Selame Libya konulu Berlin süreci ile ateşkesi görüştü, System.String[]

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta yapılacak Libya Konferansı'nı ve ateşkesi görüştü.

UMH Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nin Facebook sayfasında yer alan açıklamaya göre, UMH Başbakanı Serrac, BM Libya Özel Temsilcisi Selame ve Yardımcısı Stephanie Williams ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede Libya krizine barışçıl bir çözüm bulmak için Berlin'de düzenlenecek konferansla ilgili istişareler ele alındı.

Serrac, Selame ve Williams'ın görüşmesinde Libya'daki son durum ve ateşkes süreci değerlendirildi.

Moskova'daki Libya krizi görüşmeleri

Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında 13 Ocak'ta Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Görüşmede Türk heyeti, UMH'ye eşlik ederken Rus heyeti ise Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'i ikna etmeye çalışmıştı.

Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve önceki gün sabah saatlerinde Moskova'yı terk etmişti.

Birleşmiş Milletler, Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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