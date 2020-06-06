Serrac, zafer kutlamalarını uçaktan seyretti - Son Dakika

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın uçağı Türkiye ziyareti sonrasında ülkesine dönerken, ordunun son dönemde başkent Trablus'un tamamı, Terhune vilayeti ve Beni Velid şehrinin Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılması dolayısıyla Trablus'ta gerçekleştirilen halk kutlamalarının üzerinden alçak uçuş yaptı.