Serrac, zafer kutlamalarını uçaktan seyretti - Son Dakika

Serrac, zafer kutlamalarını uçaktan seyretti
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın uçağı Türkiye ziyareti sonrasında ülkesine dönerken, ordunun son dönemde başkent Trablus'un tamamı, Terhune vilayeti ve Beni Velid şehrinin Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılması dolayısıyla Trablus'ta gerçekleştirilen halk kutlamalarının üzerinden...
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın uçağı Türkiye ziyareti sonrasında ülkesine dönerken, ordunun son dönemde başkent Trablus'un tamamı, Terhune vilayeti ve Beni Velid şehrinin Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılması dolayısıyla Trablus'ta gerçekleştirilen halk kutlamalarının üzerinden alçak uçuş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 01:27 Kaynak: AA
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