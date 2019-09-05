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Serseriler

1 saat önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.

"Serseriler"

Ulaş Bahadır'ın yönettiği, Sadık Gürbüz, Semra Dinçer ve Sevcan Orhan'ın oynadığı "Serseriler", üç arkadaşın nezarethanede tanıştıkları bir adam ile aralarında gelişen olayları konu ediniyor.

Sadık Gürbüz, Sevcan Orhan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:37 Kaynak: AA
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