Serseriler
1 saat önce
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:37 Kaynak: AA
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.
"Serseriler"
Ulaş Bahadır'ın yönettiği, Sadık Gürbüz, Semra Dinçer ve Sevcan Orhan'ın oynadığı "Serseriler", üç arkadaşın nezarethanede tanıştıkları bir adam ile aralarında gelişen olayları konu ediniyor.
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