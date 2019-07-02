Serseriler Filmi
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Yönetmenliğini ve senaristliğini Ulaş Bahadır'ın üstlendiği, komedi ve aksiyon türündeki 'Serseriler' film
inin oyuncu kadrosunda yönetmen ile birlikte Serdar Sezgin, İbrahim Can
Varlı, Sadık Gürbüz
, Semra Dinçer
, Sevcan Orhan
gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Ulaş BahadırSenaryo:
Ulaş BahadırOyuncular:
Ulaş Bahadır, Sadık Gürbüz, Semra Dinçer, Sevcan Orhan, Burak Demir
, İbrahim Can Varlı, Serdar Sezgin GüvençFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
SerserilerYapımcı Firma:
Gökkuşağı Film Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
102 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
06.09.2019Serseriler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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