Ceyhan'da çiftçiler, sert çekirdekli meyve ekimi konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Ceyhan Ziraat Odası'nca sert çekirdekli meyveciliğin geliştirilmesi ve ekiminin teşvik edilmesine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ceyhan Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, yeni sulamaya açılan ve coğrafi yapısı engebeli olan bölgelerde sert çekirdekli meyve üretimini artırmak istediklerini ve üreticileri bu yönde teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.

Adana genelinde getirisi yüksek olan meyveciliğin gelişmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Tekin, "Adana'da bazı ürünler 2021 yılı içinde üreticinin istediği pazar fiyatı ile satılamadı. Bazı ürünler de ise pazarda gayet iyi fiyat buldu. Bu da bize pazarın talep ettiği ürünlerin yetiştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle yeni sulamaya açılan ve coğrafi olarak engebeli olan bölgelerde sert çekirdekli meyveciliğin yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Erik, kayısı, nektar ve şeftali bahçesi kurmak isteyenlere yüzde 75 fidan desteği vermeye hazırız. Üreticilerimiz pazarın talep ettiği çeşitler konusunda bizimle irtibata geçebilir." ifadelerini kullandı.