Sert düşen dolar, altını da etkiledi! Gram altın 970 lira seviyesine kadar çekildi

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BDDK'dan bir hamle daha! Ticari kredilerde yeni dönem resmen başladı

Güne 17,33 seviyelerinden başlayan dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) finansal istikrarı destekleyici yeni adımları duyurmasının ardından 16,52 ile 6 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolardaki düşüşle birlikte altında geriledi.

GRAM ALTIN 52 LİRA BİRDEN DÜŞTÜ

BDDK'nın kararı öncesi 1.022 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı, kararla birlikte 970 liraya kadar geriledi. Böylece altındaki düşüş 52 lira oldu.

ALTINDA SON DURUM

Daha sonra hafif bir yükseliş gösteren gram altın, saat 20.55 itibarıyla 985 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.582 liradan, cumhuriyet altını ise 6.514 liradan işlem görüyor.