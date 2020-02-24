Sert düşüşün ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti - Son Dakika

Merkel ve Macron'un Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılacağı bir 4'lü zirve önerisinde bulundular. Liderler 5 Mart'ta İdlib gündemiyle toplanacak. Akşam saatlerinde Erdoğan ve Putin İdlib'deki son gelişmeleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki taraf da tüm anlaşmalara bağlı olunduğunu ifade ederken, önümüzdeki süreçte müzakereler sürecek. Bu hafta Rus heyetin İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Cuma akşamı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin notunu BB- olarak teyit etti. Not görünümü de durağan olarak kaldı. Yıl sonu büyüme tahminini yükseltti. Piyasalar yeni haftada jeopolitik riskleri takip etmeyi sürdürecek. Diplomatik temas kapısının açık olması .

USDTR…TL Varlıklar Negatif Bir Görünüm Sergiliyor…Artan jeopolitik riskler ile küresel piyasalarda bozulan risk algısı nedeniyle haftanın son işlem gününde piyasalar baskı altında kaldı. Dolar TL kuru yükseliş kanalında ilerlemeyi sürdürerek gün içerisinde 6,12 seviyelerine kadar yükselerek son 9 ayın zirvesini gördü. Dolar endeksi 99 seviyesinin üzerindeki konumunu korurken, hemen hemen bütün gelişen piyasa ülkesi para birimlerine karşı güçlü bir görünüm sergiliyor. Bu hafta piyasalar Merkez Bankası başkanı Murat Uysal'ın Bursa'da gerçekleştireceği konuşmayı takip edecek.

EURTRY…TL Değer Kaybediyor…Jeopolitik risklerdeki yükseliş ve koronavirüs salgınının sebep olduğu düşük risk iştahı Euro TL kurunu yukarı yönlü olarak baskı altında bırakıyor.

EURUSD…Dolar Güvenli Liman Talebiyle Güçleniyor…Cuma günü açıklanan Euro bölgesi PMI verileri genel olarak beklentilerin üzerinde gelirken, ABD PMI verileri beklentilerin altında kaldı. Euro PMI verilerinden moral bulurken haftalık kayıplarını telafi etme çabası içerisindeydi. 1.0865 seviyelerine kadar yükselen parite İtalya'da korona virüs alarmıyla birlikte geriledi. Dolar güvenli liman talebiyle birlikte global piyasalarda güç kazanıyor.

XAUUSD…Güvenli Liman Talebinden Destek Buluyor…Yatırımcılar korona virüs salgını kaynaklı gelişmelerin küresel arz ve tedarik zincirine olası etkilerini değerlendiriyor. Korona virüs salgınının yayıldığı ülke sayısı gittikçe artıyor. Altın risk iştahındaki düşüşe bağlı olarak güvenli liman talebiyle son 7 yılın en yüksek seviyelerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Virüsün etkisi ve yayılmasına ilişkin giderek yükselen korku altın fiyatlarını yükseltiyor.

GAUTRY…Rekor Seviyelere Yükseldi…Gram altında son günlerde sert yükselişler gözlemleniyor. Dolar TL kurunun 6.13 seviyelerini test etmesi ve altının ons fiyatının güvenli liman talebiyle 16663 $ seviyelerine yükselmesi gram altın fiyatlarına yukarı yönlü destek sağlıyor. Küresel risk iştahının düşük seyretmesi durumunda gram altın fiyatlarının yükselişini sürdürmesi beklenebilir.

BRENT…Petrol Fiyatları Virüs Endişesiyle Geriledi…Yatırımcıların virüs salgınının küresel arz ve tedarik zincirine olası etkilerini değerlendirmesiyle birlikte petrol fiyatları geriliyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın ilk saatlerinde 57 $ seviyelerinde işlem görüyor.

S&P500…Virüs Endişeleriyle Geriledi…Koronavirüs salgınının ekonomiye olası etkilerine yönelik endişeler ABD'de hisse senedi piyasalarında satışlara neden oluyor. Cuma günü %1.05 gerileyen endeks 3,337 puana geriledi.