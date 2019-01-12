Son Dakika Haberleri: Sert Geçen Kış Mevsimi Aydınlı Vatandaşları Hastanelik Etti

Sert Geçen Kış Mevsimi Aydınlı Vatandaşları Hastanelik Etti

13 dakika önce

Türkiye'nin en ılıman illeri arasında yer alan ve bu yıl kış mevsiminin sert yaşandığı Aydın'da vatandaşlar sıfırın altına düşen sıcaklığa dayanamadı.

Sert Geçen Kış Mevsimi Aydınlı Vatandaşları Hastanelik Etti, System.String[]
Türkiye'nin en ılıman illeri arasında yer alan ve bu yıl kış mevsiminin sert yaşandığı Aydın'da vatandaşlar sıfırın altına düşen sıcaklığa dayanamadı. Son bir haftadır hastanelere müracaat eden hasta sayısının bir anda 2 katına çıktığını belirten Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Aydın'daki hava değişimi vatandaşlarımızı olumsuz etkiledi" dedi.

Türkiye'nin en ılıman illeri arasında yer alan ve kar yağışının ve sıcaklığının sıfırın altına düştüğü nadir görüldüğü illerden biri olan Aydın'da bu yıl şehir merkezlerinde bile don ve buzlanma yaşandı. Kış mevsiminin geçtiğimiz yıllara oranla daha sert yaşandığı Aydın'da vatandaş sert ve soğuk geçen kış mevsimine hazırlıksız yakalanınca hastanelerde ciddi bir yoğunluk oluştu.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vatandaşların mevsim boyunca soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon ve diğer kış hastalıklarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi. İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz, "Aydın'daki ani hava değişimi vatandaşlarımızı olumsuz etkiledi. Gerek Aydın Devlet ve Atatürk Devlet Hastanesi, gerekse Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde bir anda günlük poliklinik sayılarında yüzde 100 artış oldu. Önceleri bir hastanede günlük 600-700 kişi olan hasta sayımız son soğuklardan sonra yüzde 100 arttı, sayı 1400'lere ulaştı" diyerek Aydın'da yaşayanların Aydın'ın pek alışık olmadığı hava şartlarına karşı daha tedbirli olmasını önerdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Güncel
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