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Sertab Erener, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan kadın sporcuları ağırladı

1 saat önce

Ünlü müzisyen Sertab Erener, ING Türkiye'nin Olimpik Kızlara Destek Projesi'nin katkılarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan kadın sporcular Tutya Yılmaz, İlke Özyüksel ve Nazlı Çağla Dönertaş'ı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği "Elektrik Akustik" konseri sonrası...

Sertab Erener, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan kadın sporcuları ağırladı, System.String[]
Ünlü müzisyen Sertab Erener, ING Türkiye'nin Olimpik Kızlara Destek Projesi'nin katkılarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan kadın sporcular Tutya Yılmaz, İlke Özyüksel ve Nazlı Çağla Dönertaş'ı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği "Elektrik Akustik" konseri sonrası kulisinde ağırladı.
ING'den yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye Olimpik Kızlara Destek Projesi'nin reklam filmi için "Bastırın Kızlar" şarkısı uyarlanan Sertab Erener, olimpik jimnastikçi Tutya Yılmaz, Avrupa Gençler Şampiyonu olimpik pentatlet İlke Özyüksel ve Avrupa üçüncüsü olimpik yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sertab Erener, olimpiyatlara hazırlanan kadın sporcuların azim ve cesaret dolu hikayelerine hayran olduğunu belirtti.
Erener, "ING Olimpik Kızlara Destek Projesi'ne 'Bastırın Kızlar' şarkısı ile katkı sağladığım için çok mutluyum. Kızlarımız sadece kendileri için değil, sonraki nesillere ilham olmak için de yarışacak. Bastırın kızlar!" ifadelerini kullandı.
Erener, konser sırasında da "Bastırın Kızlar" şarkısını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:26 Kaynak: AA
Türkiye, Ekonomi
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