Sertab Erener - Arda ile Omuz Omuza
1 saat önce
Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Sertab Erener. Birlikte anneler günü pastası hazırlıyorlar.
Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Sertab Erener. Birlikte anneler günü pastası hazırlıyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:26 Kaynak: Youtube
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