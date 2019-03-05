Son Dakika Haberleri: Sertab Erener - Arda ile Omuz Omuza

Sertab Erener - Arda ile Omuz Omuza

1 saat önce

Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Sertab Erener. Birlikte anneler günü pastası hazırlıyorlar.

Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Sertab Erener. Birlikte anneler günü pastası hazırlıyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:26 Kaynak: Youtube

Sertab Erener, Genel
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