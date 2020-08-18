Sertab Erener: Babamı kaybettiğim akşam sahneye çıktım

? Sahnede en duygulandığınız an neydi?

En zorlandığım ve duygusal an, sahneye çıkmadan yarım saat önce sevgili babamı kaybettiğim ve daha sonra sahneye çıkıp konser vermek zorunda olduğum geceydi. Acısıyla tatlısıyla hep sahnede olmak, müziğin devam etmesi önemli bir şey ama insanın içi kan ağlarken şarkı söylemesi çok zormuş. En zorlandığım ve duygusal olarak yoğun hissettirdiği anı babamı kaybettiğim akşamki konser oldu.

? "Tamam ben şarkıcı olacağım" dediğiniz an hangisi?

5 yaşındaydım. Annemin halası rahmetli Leman Hanım'ın evinde çok acayip aynalı bir dolap vardı. Onun ipek elbiselerini giyip elime bir tarak alıp şarkılar söylüyordum. O zamanlar ne yapmak istediğime karar vermiştim.

? Kariyeriniz boyunca "her şeyi bırakıp gitmek istiyorum" dediğiniz an var mı?

Evet var. Bir Almanya turnesi yapmıştım. Korkunç geçmişti. Bu kadar kötü bir organizasyon, bu kadar kötü bir hafta olmamıştı ve Türkiye'ye döndüğümde müziği bırakmaya karar vermiştim. Oluyor böyle şeyler.

? En büyük korkunuz ne?

Korkularımı minimize etmeye çalışıyorum. En büyük korkum bir gün sahnede sesimin çıkmaması herhalde ki onu da sahnede yaşadım. Bu geçen kış müzikalin tam ortasında sesim tamamen gitti.

O kadar yorgun ve hastaydım ki, farenjittim... Sesim komple gitti. Önümde "Aşk" diye bir şarkı vardı. O tonlar falan nasıl çıkacak derken şarkı geldi ve o ses çıkmadı. Konseri iptal ettik. Bir ay sustum. Herkesle yazarak iletişim kurdum.

Sezen "Arabada çalıyorsan

ünlüsün" demişti

? Sesinizi bu hale getirmek için çok çalıştınız mı yoksa bu size lütfedilen bir yetenek mi?

Tabii ki çalıştım. Ama şunu biliyorum ki birçok insandan farklı bir genetik kodla ya da eğilimle geldim bu dünyaya. Bunun için de çok şükrediyorum. Çok çalıştım, emek verdim.

? Size "artık ünlüyüm" dedirten anınız nedir?

İlk albümüm 1990'ların başında çıktı. Prodüktörüm Sezen Aksu'ydu. Sezen dedi ki "Albümlerin ve şarkıların tuttuğunu sokağa çıkıp bir yerde oturup arabaları seyrederken anlayabilirsin. Arabalar bangır bangır çalıyorsa albüm tutmuştur, yakında da meşhur oluyorsundur. Sertab kalk Bebek'e gidiyoruz."

Ardından "Ne yapacağız Bebek'te?" diye sordum cevabı "Kahvede oturacağız" dedi. Oturduk 5 arabanın 4'ü "Sakil Ol" albümünü çalıyordu. Bana dönüp "Albüm meşhur oldu" dedi. Birkaç ay sonra insanlar sokakta bana "Aaaa" deyince o zaman anladım.

Şarkı söylerken altıma işedim

? Bir lise anınızı anlatır mısınız?

İlkokul olsa olur mu? İlkokulda birinci yılın sonunda merasim yapılır ya... Beni koro şefi yaptılar. En öne koydular. O kadar heyecanlandım ki altıma kaçırdım. Şarkıyı söylüyorum ve tutamadığım şekilde işiyorum. Hem söylüyorum hem işiyorum. Allah'tan bu bir sahne travmasına dönmedi. Eve gidip kaç gün ağladığımı size anlatamam.

? Hayatınızdaki tek bir şeyi değiştirseydiniz bu ne olurdu?

Belki 5 santim daha uzun olabilirdim.