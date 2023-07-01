Sertab Erener, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi - Son Dakika
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Sertab Erener, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi

Sertab Erener, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi

01.07.2023 12:56

Şarkıcı Sertab Erener, yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkarak dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Erener, konserde hayranlarıyla sohbet ederek yeni projelerini de paylaştı. 22 Temmuz'da yeniden Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluşacak.

Ünlü şarkıcı Sertap Erener, yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkıcı, müjdeli haberi de hayranlarına sahnede verdi.

"BEBEKLER İÇİN NİNNİ PROJESİ BAŞLATTIM"

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Antik Tiyatro'da yaz konserleri başladı. Bu kapsamda, hayranlarıyla buluşan Sertab Erener, dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Şarkı aralarında dinleyicileriyle sık sık sohbet eden Erener, "Bebekler için ninni projesi başlattım. 5 tane İngilizce ninni hazır, 14 Temmuz'da sizlerle olacak. Umarım beğenirsiniz. Bununla birlikte 10 şarkıdan oluşan 'Herdem Yeşil' adlı albümü de sizlerle buluşturacağım" dedi. Erener, 22 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da yeniden sevenleriyle bir araya gelecek.

Sertab Erener Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi
Sertab Erener Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi
Sertab Erener Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi
Sertab Erener Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi
Kaynak: DHA
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Sertab Erener, Bodrum, Muğla, Magazin, Güncel, Son Dakika

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