Sertab Erener: Bu albümde Emre'nin bana yazdığı şarkılar var

Sertab Erener, 4 yıl aradan sonra 15 Haziran'da çıkaracağı "Ben Yaşarım" albümünün hazırlık sürecini anlattı: "Albüm yaparken belli bir mantık işlemiyor. Şarkı söylerken o melodi benimle olabiliyor mu, ben sıkılacak mıyım, o kelimeleri kalpten tamamen söyleyebiliyor muyum, uzun yıllar söyleyebilecek miyim, önce ona bakıyorum. İnsanların hikayelerini alıp onlara da ses verdim ama son albümümde hikayesini kendi yazdığım, sözlerini söylediğim şarkıların olduğu bir albüm yaptım.



Söz yazma meselesinde ilk kez bu kadar yoğun oldum. Emre'nin (Kula) bana yazdığı, ürettiklerimiz de var. Beni hayal edip bestelediği şarkılarda benim ses rengimi, özelliğimi öngörüyor olması güzel bir şey."



Pandemi sürecinde birçok dizi ve film izlediklerini ifade eden Erener, "İzleyecek dizi film kalmadı. En son 'Vikingler' diye bir dizi var. İki sezon bitirdik 3'ü izleyeceğiz. İkimiz de deli gibiyiz" dedi



Ünlü şarkıcı, "Eurovision birinciliğinin baskısını hissediyor musun?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bazen derinde, bazen ön planda seninle yaşıyor. Fakat her seferinde bir böbürlenme değil. Kariyerinin çıtalarından birinin aşağıya düşmemesi adına, tutabilmek gibi sorumluluklarım oluyor."