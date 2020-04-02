Sertab Erener: Eşimle kavga etmedik
12 dakika önce
Şarkıcı, esprili bir şekilde eşiyle henüz kavga etmediklerini söyledi: "Hem benim hem de Emre'nin albümü geliyor.
Şarkıcı, esprili bir şekilde eşiyle henüz kavga etmediklerini söyledi: "Hem benim hem de Emre'nin albümü geliyor. Bakarsınız evde çalıştığımız dönemde de 1 salgın şarkısı çıkar. Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim, umarım bu hastalık günlerini geride bırakıp aydınlaşmış olarak dışarı çıkacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:42
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı Sağlık Bakanlığından "İmmün Plazma Tedariki" açıklaması