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Sertab Erener: Her gün hasta hissediyorum
7 saat önce
Yeni albümünü bu ayın sonlarına doğru çıkarmayı planladığını belirten Erener, "Albümde 11-12 şarkı olacak.
Yeni albümünü bu ayın sonlarına doğru çıkarmayı planladığını belirten Erener, "Albümde 11-12 şarkı olacak. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yalnız yaşayanlar, yalnızlığa alışanlar için bu dönem daha az sıkıntılı geçiyor. Mesela evde olmak benim hoşuma gidiyor. Çok üzülen, sevdiklerini kaybeden alileler de var. Sağlık çalışanları canla başla çalışıyor. Ben her gün beş posta hasta olduğumu hissediyorum sonra o his geçiyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:30
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