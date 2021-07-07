Üye Girişi
Sertab Erener'in çocuk çıkışı tepki çekti: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk - Son Dakika

Sertab Erener'in çocuk çıkışı tepki çekti: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk

07.07.2021 10:15

Bodrum'da düzenlenen bir çevre etkinliğinde boy gösteren Sertab Erener "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" ifadelerini kullandı. Erener'in sözlerine tepki gösteren vatandaşlar "Bu nefret söylemi yersiz ve hadsizce" dedi.

Müzik camiasının başarılı sanatçılarından Sertab Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya katıldı. Etkinlikte konuşma yapan şarkıcının çocuk sahibi olmakla ilgili sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

"NE OLACAĞINI DÜŞÜNMEDEN YAŞIYORUZ"

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Bodrum Belediyesinin düzenlediği atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu basın toplantısında konuşma yapan sanatçı Sertap Erener, şunları söyledi: "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var."

Sertab Erener'den tepki çeken çocuk çıkışı: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk

"FAREDEN BETER OLDUK, ONLAR BİZDEN AZ ÜRÜYOR"

"Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuzda çoğuz, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler."

"NEFRET SÖYLEMİ HADSİZCE"

Şarkıcının konu hakkında söyledikleri etkinliğe katılan vatandaşların tepkisini çekti. Erener'in fare benzetmesine sinirlenen vatandaşlar, "Öfkesini çocuk sahibi insanlardan çıkarmasını anlayamadık. Bu nefret söylemi çok yersiz ve hadsizce" diyerek tepki gösterdi.

Sertab Erener'in çocuk çıkışı tepki çekti: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk
Sertab Erener'in çocuk çıkışı tepki çekti: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk

Sertab Erener, Bodrum, Müzik, Muğla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sertab Erener'in çocuk çıkışı tepki çekti: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (9)
  • Zafer Zengin: Evet dünya nüfusu 1800 de 1 milyardı..1920 de 2 milyar...şimdi ise 7 milyar..evet nüfus kontrolsuz şekilde artıyor ancak fare benzetmesi hoş olmamış Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Gerçek Gündem: Dünyanın dengesini bozduk çünkü. Doğada bir denge var. Zayıf olan ölür güçlü olan yaşar. Mesela sırf bir insanın sesi güzel diye zengin ve lüks içinde yaşarsa o zaman dünyanın dengesi bozulur. Çünkü eşek gibi çalıp hayatta kalmak için mücadele eden insana saygısızlık senin yaşaman. Benim tercihim olsa asgari ücretle mucadele eden i yaşasın yoksa iki göbek atıp şarkımı söyleyen diye senin sıran gelmiş girmen gerekiyor artık yeni gelenlere yol açmak için dünyayı siz kalabalık yapıyorsunuz. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Son Dakika

İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu 16:02 İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu 3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp 15:49 3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik 15:27 Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik
Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu 15:01 Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu Tosuncuk, 14:47 Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti 14:28 Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini 14:12 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini açıkladı: Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım 13:35 Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini açıkladı: Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım

Son Dakika Haberleri
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
16:01 İYİ Parti'nin gündeminde espor sektörü var! Meral Akşener, ''Bir klişe son bulacak'' deyip Türk sporculara destek oldu
15:53 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişkiye girdi
15:48 3 ilimiz sele teslim oldu! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi ise kayıp
15:38 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar
15:27 Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik
15:14 11 kattan düşen adam hayatını kaybetti! Oğlu babasının başında gözyaşlarına boğuldu
15:13 Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu
15:01 Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı
15:00 Dünya bankacılık tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu
Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı         
16:28
24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişkiye girdi 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişkiye girdi         
15:53
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı         
15:01
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım         
14:27
Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti         
13:46
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi         
13:29
Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü         
13:08
''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi ''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi         
13:07
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Roman düğününde sahne alan Murat Övüç'ten isyan: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler Roman düğününde sahne alan Murat Övüç'ten isyan: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler         
11:44
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 16:32:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sertab Erener'in çocuk çıkışı tepki çekti: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement