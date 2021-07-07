Sertab Erener'in çocuk çıkışı tepki çekti: Artık doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk

Müzik camiasının başarılı sanatçılarından Sertab Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya katıldı. Etkinlikte konuşma yapan şarkıcının çocuk sahibi olmakla ilgili sözleri herkesi şaşkına çevirdi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre, Bodrum Belediyesinin düzenlediği atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu basın toplantısında konuşma yapan sanatçı Sertap Erener, şunları söyledi: "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var."
"Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuzda çoğuz, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler."
Şarkıcının konu hakkında söyledikleri etkinliğe katılan vatandaşların tepkisini çekti. Erener'in fare benzetmesine sinirlenen vatandaşlar, "Öfkesini çocuk sahibi insanlardan çıkarmasını anlayamadık. Bu nefret söylemi çok yersiz ve hadsizce" diyerek tepki gösterdi.
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