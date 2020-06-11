Erener, albümün online lansmanını yarın akşam saat 22.30'da Instagram hesabında gerçekleştirecek: "Ne kadar söz, ne kadar duygu birikmiş içimde.
Erener, albümün online lansmanını yarın akşam saat 22.30'da Instagram hesabında gerçekleştirecek: "Ne kadar söz, ne kadar duygu birikmiş içimde. Her notasını ilmek ilmek içimde bağlayıp size aktardım. Çok heyecanlıyım. Umarım siz de seversiniz."
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11.06.2020 21:38:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sertab Erener'in heyecanı - Son Dakika