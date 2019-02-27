Son Dakika Haberleri: Sertab Erener'in Karadeniz Turnesi Başladı

Sertab Erener'in Karadeniz Turnesi Başladı

1 saat önce

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinde Sertab Erener'in, Kerki ve Solfej ile gerçekleştirdiği Karadeniz turnesi başladı. Turnenin ilk durağı olan Trabzon'da hayranları Sertab Erener'e büyük ilgi gösterdi.

Sertab Erener'in Karadeniz Turnesi Başladı, System.String[]

Sanatçı, biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Trabzonlular tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Karadeniz turnesine Trabzon'dan başlayan Sertab Erener, konserde dünden bugüne en sevilen şarkılarını ve son single'ı 'Belki Dönerim' i seslendirdi. Müzikseverlerin ilgi ve beğeniyle takip ettiği

konserde sesi ve yorumuyla olduğu kadar şıklığıyla da göz dolduran Sertab Erener, yine kendine hayran bıraktı. Trabzon'dan sonra Samsun ve Ordu'da sahneye çıkacak olan Erener'in biletleri Biletix'te.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:07 Kaynak: Bültenler

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