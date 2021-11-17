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SERTAB ERENER, ÖYKÜ KARAYEL VE CAN BONOMO'DAN 'İYİLİĞE NİNNİLER' ALBÜMÜ - Son Dakika

SERTAB ERENER, ÖYKÜ KARAYEL VE CAN BONOMO'DAN 'İYİLİĞE NİNNİLER' ALBÜMÜ

17.11.2021 09:48

Bepanthol Baby ile İyiliğe Ninniler projesinin lansman toplantısı, ninni albümüne sesiyle hayat veren Sertab Erener ve albümde Erener ile düet yapan markanın yeni yüzleri olan Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bepanthol Baby ile İyiliğe Ninniler projesinin lansman toplantısı, ninni albümüne sesiyle hayat veren Sertab Erener ve albümde Erener ile düet yapan markanın yeni yüzleri olan Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Pişik önleyici merhemiyle bebeklerin esenliğini ve uyku kalitesini artırmayı hedefleyen Bepanthol Baby, İyiliğe Ninniler projesi kapsamında bebeklere uykusunda eşlik eden ninnileri Sertab Erener'in seslendirdiği bir ninni albümü hazırladı. Projenin lansmanı, Çırağan Palace Kempinski'de yapıldı.

Etkinliğe, proje kapsamında hazırlanan ninni albümündeki şarkıları seslendiren Sertab Erener'in yanı sıra Bepanthol Baby marka elçileri olan ve Erener'e iki şarkıda eşlik eden Öykü Karayel-Can Bonomo çifti de katıldı. Etkinlikte Sertab Erener ayrıca proje kapsamında okuduğu ikonik 'Dandini Dandini Dastana' ninnisini de seslendirdi.

DİJİTAL DİNLEME GELİRLERİ AÇEV'E GİDECEK

Albümde yer alan ninnilerin sözlerinde empati, eşitlik, kapsayıcılık gibi değerleri güçlendirmek için küçük değişiklikler yapılırken ninnilerin tamamı melodilerine sadık kalınarak yeniden yorumlandı. YouTube ve Spotify dijital platformları üzerinden ücretsiz ve herkesin erişimine açık olarak yayınlanan albümün tüm dijital dinleme gelirleri AÇEV'in Anne ve Baba Destek Programları için bağışa dönüşecek.

ERENER: NİNNİ SÖYLEMEK HAYALİMDİ

Projeyi değerlendiren Sertab Erener, ninni söylemenin hep hayali olduğunu dile getirdi. Yıllarca cebimde 'çocuklara ninniler söyleyeyim' fikrini hep tuttum. Ne zaman ki bu hayalimi gerçekleştirmek istedim, bu proje oldu. Doğal bir akışla bir araya geldik. Ninni kaydedip söylemek çok zor, uykunuz geliyor. Meditasyon gibi uyumak istiyorsanız siz de dinleyin. Bir şeyi hayal etmenin ve onu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum? dedi.

Erener, 'Ninniler kültürel gelişim ve müzikal miras açısından çok değerli eserler. Yazı bulunmadan önce dahi bebekler ninniler eşliğinde uyuyordu. Bu zamansız eserleri yeniden yorumlayarak bebeklerin bu ninnileri benim sesimden dinleyeceği bir çalışma yapmak dünyada bırakmak istediğim izle de doğru orantılı. Ayrıca değişen dünyanın gerçeklerine de uygun olarak düzenlenmeleri fikrine ilk başından itibaren çok sevdim. Bu projenin bir parçası olmak, ebeveynlerin ve bebeklerin hayatında her anlamda iyiliğe odaklanan böyle bir çalışmaya katkı sağlamak beni çok mutlu ediyor. Ninnilerin keyifle dinleneceğini umuyorum' diye konuştu.

BONOMO: PROJEDE OLMAK GURUR VERİCİ

Can Bonomo ise 'Projenin kullanıcı tarafındayız. Bebeğin uykusu çok önemli, huzurlu bir şekilde büyümeleri için uyumaları gerekiyor. Sertap ile bir şeyler yapmak beni her zaman heyecanlandırıyor, onu çok seviyorum. Ama bana 'Bir gün Sertab ile ninni söyleyeceksiniz' deselerdi, emin misiniz diye sorardım. Sevgili eşim Öykü ile de bir projede olmak çok tatlıydı. Yolu açık olsun, güzel bir proje içinde bulunmak gurur verici? ifadelerini kullandı.

NİNNİLER DE HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLDU

Projenin yaratacağı faydaya dikkat çeken Bonomo, 'Oğlumuz doğduğundan beri uykunun hem onun hem kendimiz için ne kadar önemli olduğunu yeniden anladık. Ninniler de hayatımızın bir parçası oldu. Dolayısıyla böyle bir projenin yaratacağı faydayı her şeyden önce bir baba olarak öngörebiliyorum. Bu ninniler sayesinde çocuklara kendim de inandığım eşitlik, yardımlaşma gibi değerlerle dolu bir dünyayı aktarıyor olmak benim için çok mutluluk verici. Sertab Erener gibi değerli bir sanatçı ile bu anlamlı projede bir araya gelmekten ve 'Fış Fış Kayıkçı' da düet yapmaktan mutluluk duydum? dedi.

KARAYEL: BENİM İÇİN UNUTULMAZ BİR ANI OLDU

Öykü Karayel de 'Bebeklerin yabancısı oldukları dünyayı ve hayatı tanımasına da yardımcı olan, onlara güvende hissettiren ninniler, bizim de Roman ile uyku rutinimizin vazgeçilmezi. Bunun yanı sıra ninnilerin AÇEV için faydaya dönüşecek olması da projeye ayrı bir anlam kazandırıyor. Bir ninni dinlendiğinde etki çemberinin katlanarak yayılması, farklı çocukların hayatına iyilik olarak dönmesi aslında bir araya gelerek nasıl bir fark yaratabileceğimizin çok güzel bir örneği. 'Benim Annem Güzel Annem! ninnisinde benim de sesimin olması bu açıdan benim için unutulmaz bir anı oldu' diye konuştu.

SALTAT: İYİLİĞE NİNNİLER HEM BEBEKLERİN HEM DE EBEVEYNLERİN HAYATINA DOKUNACAK

Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Pazarlama Direktörü Pınar Saltat ise 'Bebeklerin uykusunu düşündüğümüzde akla gelen ilk şeylerden biri ninniler. Ebeveynlerin ninnilere başvurmasının temel nedeni bebekler üzerindeki sakinleştirici etkisi. Ayrıca ninnilerin kültürel düzeyi ve yaşam biçimi ne olursa olsun tüm ebeveynler tarafından dijital platformlarda oldukça talep gördüğünü hepimiz biliyoruz. Biz de ninnileri yeniden seslendirmek ve ebeveynlerimize bebeklerine dinletebilecekleri güzel eserler bırakmak istedik. Dahası bu çabamızı bir vakfa fayda yaratacak bir mekanizma ile buluşturduk. AÇEV iş birliğimiz sayesinde ninniler hem bebekleri hem de iyiliği büyütecek. İnanıyorum ki Bepanthol Baby ile İyiliğe Ninniler hem bebeklerin hem de ebeveynlerin hayatına dokunacak' ifadelerini kullandı.

BAŞYURT: PROJE İLE DAHA FAZLA EBEVEYNE ULAŞAĞIZ

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Genel Müdürü Senem Başyurt da "Bepanthol Baby İyiliğe Ninniler' projesi ile ebeveynler hem bebeklerini toplumsal cinsiyete duyarlı masallarla büyütme fırsatı bulacak hem de dinledikleri her ninni sayesinde başka anne babaların eğitim almasına katkıda bulunacak. Binlerce yıldır çocukların hayal gücünü zenginleştiren, onları sevgi ve güven içinde hissettirerek uyutan ninniler, şimdi eşitlikçi bir dille yeniden yorumlanırken başka çocukların da hayata eşit bir şekilde başlamasına katkı sağlayacak. Bugüne kadar eğitimleriyle 1 milyondan fazla kişiye ulaşan bir kurum olarak, İyiliğe Ninniler projesi sayesinde çok daha fazla ebeveyne ulaşacağımıza ve vereceğimiz eğitimlerle çocukların yaşamlarına önemli bir dokunuşta bulunacağımıza inanıyoruz? dedi.

SERTAB ERENER, ÖYKÜ KARAYEL VE CAN BONOMO'DAN 'İYİLİĞE NİNNİLER' ALBÜMÜ
SERTAB ERENER, ÖYKÜ KARAYEL VE CAN BONOMO'DAN 'İYİLİĞE NİNNİLER' ALBÜMÜ
SERTAB ERENER, ÖYKÜ KARAYEL VE CAN BONOMO'DAN 'İYİLİĞE NİNNİLER' ALBÜMÜ
SERTAB ERENER, ÖYKÜ KARAYEL VE CAN BONOMO'DAN 'İYİLİĞE NİNNİLER' ALBÜMÜ

Sertab Erener, Öykü Karayel, Can Bonomo, Youtube, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SERTAB ERENER, ÖYKÜ KARAYEL VE CAN BONOMO'DAN 'İYİLİĞE NİNNİLER' ALBÜMÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SERTAB ERENER, ÖYKÜ KARAYEL VE CAN BONOMO'DAN 'İYİLİĞE NİNNİLER' ALBÜMÜ - Son Dakika
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