Sertab Erener: Sezen Aksu sayesinde ayağa kalktım

SERTAB Erener, YouTube kanalında düzenli olarak yaptığı soru-cevap yayınıyla hayranlarının merak ettiklerini yanıtladı. Gelecek planlarından bahseden şarkıcı, "Sahneleri ne zaman bırakacaksınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben ölene kadar şarkı söylerim diyemeyeceğim çünkü bu bir kas. Ses kası bir yerde seni terk ediyor. Bu gerçekliği görüp ona göre hayatın diğer bölümünde başka temeller atmak lazım. Şarkı sözü, melodi ya da beste yapmaya devam edersin. Sahneye çıkmazsın. Sahneye çıkmadığın zaman başka şeyler bulursun. Benim de bu tarz fikirlerim, planlarım var. Titreyen sesle sahnede olmayı çok tercih etmem açık-

çası."

SEZEN SAYESİNDE AYAĞA KALKTIM

25 yıl önce geçirdiği kolit hastalığı döneminde yaşadığı sıkıntılardan da bahseden Sertab Erener, Sezen Aksu'nun hastaneye gelip, "Çıkıp geleceksin yarım kalan albümü tamamlayacağız" sözleri hatırlatılınca o günleri şöyle anlattı: "İlk ve ikinci albüm arasında zaten hep hastaydım. O sürecin tamamında iyi ki de aşkla yapmak istediğim hayalim vardı da beni hastayken ayakta tutabildi. Çok kötü olduğum bir noktada Sezen bana öyle bir cümle kurdu ki belki de vazgeçecektim, aydınlandım. ve yeniden o içimdeki gücü buldum ve ayağa kalktım."

MAGAZİN MATERYALİ OLMADIM

Sertab Erener, "Magazin sizin ruhunuza, müziğinize zarar veriyor mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Asla zarar vermiyor. Ben hiçbir zaman magazin materyali olmadım. Ne hayatım ne de müziğim magazinsel bir şeye ihtiyaç duymuyor. Ünlü olmak için yola çıkmadığımdan, magazin benim hayatımın hep dışında kaldı. Mecburen karşılaştığım anlar var tabii. O anları da doğru yönetmeye çalıştım ama ben iyi bir magazin malzemesi değilim açıkçası. Çünkü çok sansasyonel bir hayatım yok. Çok sıkıcıyım aslında, oradan yırtıyorum."