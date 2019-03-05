Son Dakika Haberleri: Sertab'ın Müzikali 26 Mart'ta Darüşşafaka İçin Sahnede

Sertab'ın Müzikali 26 Mart'ta Darüşşafaka İçin Sahnede

1 saat önce

Sertab Erener, büyük ilgi gören "Sertab'ın Müzikali" projesi kapsamında Darüşşafaka Cemiyeti'nin "eğitimde fırsat eşitliği" vizyonuyla 26 Mart Salı günü UNIQ Hall'da sahneye çıkacak.

Sertab'ın Müzikali 26 Mart'ta Darüşşafaka İçin Sahnede, System.String[]
Sertab Erener, büyük ilgi gören "Sertab'ın Müzikali" projesi kapsamında Darüşşafaka Cemiyeti'nin "eğitimde fırsat eşitliği" vizyonuyla 26 Mart Salı günü UNIQ Hall'da sahneye çıkacak.

Erener, 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti için sahne alacak ve UNIQ Hall'da 26 Mart'ta düzenlenecek olan etkinliğin geliri, Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimi için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanacak.

Gelir teknolojik dönüşüme harcanacak

Koreografisi ve sahne yönetimi Beyhan Murphy, kostüm tasarımları da Belma Özdemir'e ait Sertab'ın Müzikali'nin mekan sponsorluğunu ise Pangea üstleniyor. Organizasyondan elde edilecek tüm gelir Darüşşafaka öğrencilerinin aldığı eğitimde teknolojik dönüşümün sağlanması için bilgisayar laboratuvarının yenilenmesinde kullanılacak.

Darüşşafaka yararına konser geleneği

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgütü olan Darüşşafaka Cemiyeti'nin yararına konser geleneği 2008 yılında Sezen Aksu ile başlamış; daha sonra Ferhat Göçer, Kenan Doğulu, Funda Arar, Sertab Erener, Nilüfer, Enbe Orkestrası, Mor ve Ötesi, Şebnem Ferah, Tarkan ve Fazıl Say'ın destekleriyle devam etmişti. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:57 Kaynak: DHA

Darüşşafaka, Ekonomi
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