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'Sertab'ın Müzikali' izleyici ile buluşmaya devam ediyor
6 saat önce
Erener'in her şarkının ruhuna ve dönemine ait onlarca farklı kostüm değiştirdiği, günler süren provalarla ortaya çıkan, geri planda 50'den fazla kişinin emek verdiği 'Sertab'ın Müzikali'nin yeni yıldaki ilk 2 gösterisi 4 ve 23 Ocak akşamı yine Zorlu PSM'de gerçekleşecek.
Erener'in her şarkının ruhuna ve dönemine ait onlarca farklı kostüm değiştirdiği, günler süren provalarla ortaya çıkan, geri planda 50'den fazla kişinin emek verdiği 'Sertab'ın Müzikali'nin yeni yıldaki ilk 2 gösterisi 4 ve 23 Ocak akşamı yine Zorlu PSM'de gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:17
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