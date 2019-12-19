'Sertab'ın Müzikali' izleyici ile buluşmaya devam ediyor

Erener'in her şarkının ruhuna ve dönemine ait onlarca farklı kostüm değiştirdiği, günler süren provalarla ortaya çıkan, geri planda 50'den fazla kişinin emek verdiği 'Sertab'ın Müzikali'nin yeni yıldaki ilk 2 gösterisi 4 ve 23 Ocak akşamı yine Zorlu PSM'de gerçekleşecek.