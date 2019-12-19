'Sertab'ın Müzikali' izleyici ile buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Sertab'ın Müzikali' izleyici ile buluşmaya devam ediyor - Son Dakika Magazin

'Sertab'ın Müzikali' izleyici ile buluşmaya devam ediyor

6 saat önce

Erener'in her şarkının ruhuna ve dönemine ait onlarca farklı kostüm değiştirdiği, günler süren provalarla ortaya çıkan, geri planda 50'den fazla kişinin emek verdiği 'Sertab'ın Müzikali'nin yeni yıldaki ilk 2 gösterisi 4 ve 23 Ocak akşamı yine Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

'Sertab'ın Müzikali' izleyici ile buluşmaya devam ediyor, System.String[]

Erener'in her şarkının ruhuna ve dönemine ait onlarca farklı kostüm değiştirdiği, günler süren provalarla ortaya çıkan, geri planda 50'den fazla kişinin emek verdiği 'Sertab'ın Müzikali'nin yeni yıldaki ilk 2 gösterisi 4 ve 23 Ocak akşamı yine Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:17 
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