Son Dakika Haberleri: 'Sertab'ın Müzikali' izleyiçiyle buluşmaya devam ediyor
Son Dakika Magazin 'Sertab'ın Müzikali' izleyiçiyle buluşmaya devam ediyor

'Sertab'ın Müzikali' izleyiçiyle buluşmaya devam ediyor

53 dakika önce

Sezonun biletleri çok önceden biten ikinci gösterisi önceki akşam yenilenmiş haliyle bir kez daha sahnelendi.

'Sertab'ın Müzikali' izleyiçiyle buluşmaya devam ediyor, System.String[]

Sezonun biletleri çok önceden biten ikinci gösterisi önceki akşam yenilenmiş haliyle bir kez daha sahnelendi. Klasikler ve yeni şarkılar Sertab Erener'in tecrübesi ve muhteşem sesiyle, Beyhan Murphy'nin yenilenen koreografisiyle birleşti. Salonu dolduran binlerce sanatsever müzik, dans, tiyatronun ve ışığın muhteşem bir uyumla sunulduğu bir gece yaşadı.


Erener'in; en son teklisi 'Belki de Dönerim' ile başladığı müzikalde ilk yarı Eurovision şampiyonu 'Everyway That I Can' ile tamamlandı. 'Zor Kadın', 'Yanarım', 'Aşk', 'İncelikler Yüzünden', 'Yolun Başı', 'Rengarenk', 'Olsun' 'Öyle de Güzel' gibi 27 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını, 8 kişilik profesyonel dansçı ekibinin şovuyla seslendiren Erener, vedayı 'Kera' ile yaptı.


Sertab Erener, konser boyunca Beyhan Murphy'nin koreografileri ile dans etti. Erener'in her şarkının ruhuna ve dönemine ait onlarca farklı kostüm değiştirdiği, günler süren provalarla ortaya çıkan, geri planda 50'den fazla kişinin emek verdiği 'Sertab'ın Müzikali'nin bir sonraki randevusu, 2 Aralık akşamı yine Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

Sertab Erener, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:32 
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