Sertaç Ermiş'in adı, mahallesinde yaşayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sertaç Ermiş'in adı, mahallesinde yaşayacak - Son Dakika

Sertaç Ermiş'in adı, mahallesinde yaşayacak

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl eylül ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Sertaç Ermiş'in adının, Güzeloluk Mahallesi'nde bir parka verilmesini kararlaştırdı.

Sertaç Ermiş'in adı, mahallesinde yaşayacak, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl eylül ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Sertaç Ermiş'in adının, Güzeloluk Mahallesi'nde bir parka verilmesini kararlaştırdı.


Geçen yıl eylül ayında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki AÜ öğrencisi Sertaç Ermiş'in adı artık mahallesindeki parkta yaşayacak. Muratpaşa Belediye Meclisi, Ermiş'in adının Güzeloluk Mahallesi 1880-1886-1889 sokaklar kesişiminde yer alan parka verilmesine karar verdi. Karar, mecliste yer alan siyasi partilerin oy birliğiyle alındı.


Muratpaşa Belediye Meclisi, ayrıca, kent tarihçisi Hüseyin Çimrin adının da Yüksekalan Mahallesi'nde 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi karşısında bulunan parka verilmesi kararı aldı. Parka adı verilen Antalya'nın hafızası 74 yaşındaki Çimrin, Antalya bölgesinin ilk Almanca turist rehberi olarak görev yaptı. 25 yılı aşkın bir süre Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın Antalya Bölge Müdürlüğü'nde tercüman rehber olarak görev yapan Çimrin, çeşitli gazetelerde, dergilerde köşe yazıları kaleme aldı. Çimrin'in Antalya tarihi üzerine birçok kitabı bulunuyor. - ANTALYA

Güzeloluk, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Havva nine torununun torununu kucağına aldı
Çaycuma Müftülüğünde ilk resmi nikah kıydı Ünlü tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan hayatını kaybetti Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti

Son Dakika Haberleri
16:42 Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
16:42 "Diyabetin organ hasarları ve korunma yöntemleri" söyleşisi - Son Dakika
16:42 Hakkari'de ev yangınına TOMA ile itfaiye müdahale etti - Son Dakika
16:42 "Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellerin açılışı - Son Dakika
16:41 Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika
15:04 Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 16:45:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sertaç Ermiş'in adı, mahallesinde yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]