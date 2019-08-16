Son Dakika Haberleri: Sertaç Güven: Sturridge transferi henüz tamamlanmadı, görüşmeler olumlu ilerliyor
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Sertaç Güven: Sturridge transferi henüz tamamlanmadı, görüşmeler olumlu ilerliyor

43 dakika önce

özel açıklamalarda bulundu.

Sertaç Güven: Sturridge transferi henüz tamamlanmadı, görüşmeler olumlu ilerliyor, System.String[]
özel açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililerin bir süredir görüşme halinde olduğu forvet oyuncusu Daniel Sturridge hakkında konuşan Güven, "Transfer henüz tamamlanmadı, görüşmeler olumlu ilerliyor" dedi.
Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren ve bu noktada Daniel Sturridge ile görüşmelerine devam eden Trabzonspor'un başkan yardımcısı Sertaç Güven, dün Trabzon'a gelen İngiliz oyuncunun annesi Grace Sturridge ile amcası Dean Sturridge'in şehri beğendiğini, transfer olması durumunda kalması için örnek evleri gezdiklerini ve atmosferden etkilendiklerini ifade etti. Transferin henüz tamamlanmadığını belirten Güven, görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.


- İstanbul
Daniel Sturridge, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:32 Kaynak: DHA
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