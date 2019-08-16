Sertaç Güven: Sturridge transferi henüz tamamlanmadı, görüşmeler olumlu ilerliyor
43 dakika önce
özel açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:32 Kaynak: DHA
özel açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililerin bir süredir görüşme halinde olduğu forvet oyuncusu Daniel Sturridge
hakkında konuşan Güven, "Transfer henüz tamamlanmadı, görüşmeler olumlu ilerliyor" dedi.
Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren ve bu noktada Daniel Sturridge ile görüşmelerine devam eden Trabzonspor
'un başkan yardımcısı Sertaç Güven, dün Trabzon'a gelen İngiliz oyuncunun annesi Grace Sturridge ile amcası Dean Sturridge'in şehri beğendiğini, transfer olması durumunda kalması için örnek evleri gezdiklerini ve atmosferden etkilendiklerini ifade etti. Transferin henüz tamamlanmadığını belirten Güven, görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.
- İstanbul
Trabzonspor, Edgar Miguel Le transferini KAP'a bildirdi! Feyenoord'a gitti Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı! Resmi açıklama geldi FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası! Uygulamaya konuldu Beşiktaş'ın Sivasspor maç kadrosu belli oldu! 4 isim yok