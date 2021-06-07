Sertaç Şanlı: "Mutluyuz ve gururluyuz"

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efesli milli basketbolcu Sertaç Şanlı, "Biri Avrupa biri Türkiye olmak üzere iki kupa ile sezonu tamamladık. Mutluyuz ve gururluyuz" dedi.

ING Basketbol Süper Lig'inde 2020-2021 sezonu şampiyonu Anadolu Efes'te Sertaç Şanlı ve Doğuş Balbay, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Taraftara verdikleri sözü tuttuklarını belirten Sertaç Şanlı, "İki kupa ile bitirdik ligi. Biri Avrupa biri Türkiye ligi. Mutluyuz ve gururluyuz. Sahaya emek koyan herkese teşekkür ederim. Gerek saha içi gerek saha dışı herkesin emeğine sağlık. Geçen seneden yarım kalan bir görevimiz vardı. Avrupa'da bunu başardık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bizi destekleyen tüm taraftarımıza armağanımız olsun" diye konuştu.

Takım kaptanı Doğuş Balbay ise, "Kazanılacak iki kupa vardı. Çok şükür iki kupayı da kazandık. Tüm ekiple gurur duyuyorum. İnanılmaz mücadele ettik. Herkesin emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)