Sertan Sarpaş ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sertan Sarpaş ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Sertan Sarpaş ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının yeni antrenörü Sertan Sarpaş, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sertan Sarpaş ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının yeni antrenörü Sertan Sarpaş, takımla ilk antrenmanına çıktı. Sarpaş, hafta sonu Yalıkavak'la oynayacakları maçı kazanarak Belediye Başkanı Ümit Uysal'la hediye etmek istediklerini söyledi.


Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımında Birol Ünsal'la yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 41 yaşındaki Sertan Sarpaş, takımla ilk antrenmanına çıktı. Paşanın meleklerinin Pazar günü kendi evinde oynayacağı Yalıkavak maçı hazırlıklarını yöneten Sarpaş, antrenman öncesi takımla kısa bir toplantı yaptı. 2018-2019 sezonunda Muratpaşa Belediyespor ailesine katılan ve yardımcı antrenörlük göreviyle birlikte genç takım başantrenörlüğü görevini de yürüten Sarpaş, A Takım çalıştırıcısı olarak çıktığı ilk antrenmanda farklı tarzıyla dikkat çekti. Kondisyon ve dayanıklılık ağırlıklı çalışmada Sarpaş, antrenmanı sık sık kesip oyuncuları uyardı.


Genç teknik adam, Muratpaşa Belediyespor'la yolları ayrılan Birol Ünsal'ın Türk hentboluna önemli katkılarını bulunduğu Muratpaşa'yla büyük başarılara imza attığını belirterek zorlu bir görevi devraldıklarını söyledi.


"Bu bayrak her zaman ilerleyecektir" diyen Sarpaş, " Türkiye'de 'Hentbol' dendiği zaman Muratpaşa zaten akla geliyor ama altyapısıyla, yetiştirdiği Türk oyuncularıyla, gençleriyle bir yapıda buluşup Muratpaşa'yı daha ileri taşımak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


Pazar günü lig ikincisi Yalıkavak'la kendi evlerinde önemli bir maça çıkacaklarını belirten Sarpaş, ligin ilk yarısında 1 sayı farkla kaybettikleri maçın rövanşını almak istediklerini söyledi. Pazar günü başlayacak karşılaşmaya tüm sporseverleri davet eden Sarpaş, "İyi bir takımız. Çok güçlü yönlerimiz var. Milli takımda oynayan oyuncularımız var. Onlara özgüven aşılayarak ve güvenli oynamalarını sağlayarak galip geleceğiz ve Başkanımız Ümit Uysal'a bir hediye vereceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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