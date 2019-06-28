Son Dakika Haberleri: Sertap Erener başkentte konser verdi
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Sertap Erener başkentte konser verdi

1 saat önce

Sanatçı Sertap Erener, Ankara'da müzikseverlerle bir araya geldi.

Sertap Erener başkentte konser verdi, System.String[]
Sanatçı Sertap Erener, Ankara'da müzikseverlerle bir araya geldi.
Çankaya Belediyesince düzenlenen 3'üncü Kadın Emeği Festivali kapsamında Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda konser veren Erener, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sahnede iki saat performans sergileyen Erener'e hayranları da eşlik etti.
Erener, konser sonunda izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:33 Kaynak: AA
Ankara, Sertap Erener, Kültür Sanat
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