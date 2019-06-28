Sertap Erener başkentte konser verdi
1 saat önce
Sanatçı Sertap Erener, Ankara'da müzikseverlerle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:33 Kaynak: AA
Sanatçı Sertap Erener
, Ankara
'da müzikseverlerle bir araya geldi. Çankaya
Belediyesince düzenlenen 3'üncü Kadın Emeği Festivali kapsamında Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda konser veren Erener, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sahnede iki saat performans sergileyen Erener'e hayranları da eşlik etti.
Erener, konser sonunda izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu
Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu!
Behzat Ç.'nin yayınlanan fragmanında dikkat çeken 15 Temmuz ve KHK detayı
Fenomen Orkun Işıtmak, Nusret'in yaptığı altın etin detaylarını anlattı