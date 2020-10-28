Sertap Erener, Bodrum'da isyan etti: "Utanıyorum insan olmaktan"

Ünlü sanatçı Sertap Erener, Bodrum'da eline aldığı poşetlerle çöp topladı. Sahil boyunca çöp toplayan Erener, "Burada herkesin bıraktığı pisliği toplamaya çalışıyorum. Bu çok büyük bir ayıptır. Utanıyorum insan olmaktan" diyerek isyan etti.

Ünlü sanatçı Sertap Erener ve Yonca Evcimik, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Miss Gibi 1 Bodrum grup üyeleri ile birlikte Gümbet sahilinde yapılan çevre temizliğine katıldı. Erener ve Evcimik ellerine aldıkları çöp poşetleriyle sahildeki çöpleri teker teker topladı. Sertap Erener sahilde yaptığı temizlikte gördüğü çöpler karşısında şoke oldu. Sinirlenen Erener ellerine taktığı eldivenlerle Gümbet sahilini temizledi. Yerdeki izmaritlerden, ay çekirdeği kabuklarına kadar bulduğu bütün çöpleri toplayan Erener, insan olmaktan utandığını söyledi. Yonca Evcimik ise sahil boyunca yerde gördüğü tüm çöpleri eksiksiz toplayarak çevreyi temiz tutmanın bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Gurup üyelerinin ve ünlü sanatçıların yanı sıra Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz'da çöp topladı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum'un bin 392 belediye içerisinde çöp çıkarma sıralamasında 52'nci sırada olduğuna aktararak, "Tüm Yarımada'da bu çıkan çöpü toplamaya yönelik 350 emekçimiz gece gündüz çalışıyor. Bizimle beraber hareket eden en önemli inisiyatiflerden Miss Gibi 1 Bodrum Grubu da bize çok ciddi katkılar sunuyor. Çok önemli misafirlerimiz var. Sertab Erener ile Yonca Evcimik de bu ekibe katılarak bizleri gururlandırdı. Dün Bodrum'da 410 ton civarında çöp çıktı. Bunun matematiğini ortaya koyduğumuzda yaklaşık 400 bin nüfus hala Bodrum'da. Geçen sene 320 ton civarındaydı. 350 personelimiz 24 saat esasına göre sahada ama takdir edersiniz ki ne kadar sahada olursak olalım 5 metrede bir nöbetçi koyamadığımız için burada halka ciddi bir duyarlılık düşüyor." dedi.

"İnsan olmaktan utanıyorum"

Erener, "Herkesin bıraktığı pisliği topluyorum" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü sanatçı insanların değişmesi gerektiğini ifade ederek "Temizlik yapmamız şartta tabi ki de. Bu çevrenin bu halle gelmesi ile ilgili ciddi problemlerimiz var. İnsan dediğin bu kadar pis ve sorumsuz olamaz. Utanıyorum insan olmamızdan. Çünkü hayvanlar bile kendi pisliklerini topluyorlar, üzerini kapatıyorlar. Biz onu bile yapmıyoruz. Bu çok büyük bir ayıptır. Bu ayıp için yaptırımlar gerekiyor. Biz toplarız ama burası yarın yine aynı böyle çöplük olacak. Bu yaptırımlarda devlet eliyle olması lazım. Tek başımızı sivil toplumlarla birlikte uralar temizlenir ama insanların bilinçlenmesi için gereken her şey küçük yaşta aileden başlayıp doğayı nasıl korumalıyız, dünya nasıl kirleniyor, onlara nasıl bir dünya bırakmalıyız tadından dersler gerekiyor. Bu Türkiye için değil dünya için geçerli. Para burada çok büyük bir etken dünyayı kirletmemizde, herkesin cebine girecek para çok daha önemli. Bir tek dünya var, burası çöplük değil, burada gelip geçiciyiz. Biz misafiriz bu dünyada. Buranın sahibi değiliz kavramını insan denilen şeyin anlaması gerekiyor. Bunları doğru yapamazsak, yaptırım uygulayamazsak bizden hiç bir şey olmaz. Ben çok umutlu değilim ama gönüllüyüm geldim burada herkesin bıraktığı pisliği toplamaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Eğitimsiz insanlar yapmış bunları"

Yonca Evcimik ise artık tamamen Bodrumlu olduğunu ifade ederek "Bol miktarda ay çekirdeği topladım. Sigara izmariti topladım. Naylon atık topladım. Şu ana kadar bu atıklardan bolca vardı onları topladım. Çöp atmayı şöyle düşünüyorum ben. Eğitimsiz insanların bunu yaptığını düşünüyorum. Eğitimli bir insanın böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Doğaya saygılı insanlarında bunu yapacağını düşünmüyorum. Ben şahsen biri yere tükürse bile koşup arkasından bardon bir şeyinizi düşürdünüz diyorum. Bu noktaya geldim artık. Hep birlikte bunu yapmamız lazım ki bunu öğretelim." ifadelerini kullandı. - MUĞLA