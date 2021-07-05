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Sertap Erener'den çevre çıkışı: "Kendimizi ve çocuklarımızı çevre konusunda eğitmek gerekiyor" - Son Dakika

Sertap Erener'den çevre çıkışı: "Kendimizi ve çocuklarımızı çevre konusunda eğitmek gerekiyor"

05.07.2021 17:55

Sertap Erener'den çevre çıkışı: "Kendimizi ve çocuklarımızı çevre konusunda eğitmek gerekiyor" Bodrum Belediyesinin düzenlediği atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu basın toplantısında konuşma yapan ünlü sanatçı Sertap Erener, "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce...

Sertap Erener'den çevre çıkışı: "Kendimizi ve çocuklarımızı çevre konusunda eğitmek gerekiyor"

MUĞLA - Bodrum Belediyesinin düzenlediği atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu basın toplantısında konuşma yapan ünlü sanatçı Sertap Erener, "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var" dedi.

Bodrum Belediyesinin düzenlediği atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu basın toplantısında konuşan Sertap Erener, "Dünyanın bu hali içerisinde çocuklarıma korkunç bir dünya bıraktığımız bu noktada, çok bencil olduğumuzu ve kendi çöpümüzde boğulup öleceğimizi düşünüyorum. Ama bunun bence en baştaki önlemleri büyük yaptırımlar olmalı. Büyük şirketlerin bugüne kadar gelen sorumsuzca üretimlerinin mutlaka kontrol altına alınması gerekli. Uluslararası yaptırımların çok hızlı bir şekilde kurgulanması ve yürürlüğe girmesi lazım. Mesela Avrupa Birliği'nin tek kullanımlık plastiği yasaklaması büyük bir başlangıç. Bireysel olarak da o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var. Ayrıca kendimizi eğitmemiz gerekiyor. En başta da çocuklarımıza bu eğitimi vermemiz gerekiyor. En azından okullardan başlayan ve birbirimize aktarabileceğimiz bir eğitimin yerleşmesi şart. Önümüzde olağanüstü büyüklükte bir canavar ve bu canavarla boğuşmak zorundayız" dedi.

"Bodrum'un çöp üretimini en aza indirmeliyiz"

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak yaklaşık 2 yıldır atık toplama yönetimiyle ilgili olarak yenilikçi fikirler geliştirip, bir farkındalık oluşturma çabasında olduklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise "Bunu Bodrum Belediyesi olarak tek başımıza 487 personelle günde 9 bin kilometre yol alarak 100'ün üzerinde araçla sağlıklı bir şekilde yapmamızın mümkün olmadığını görüyoruz. Bu noktada vatandaşımızın bizimle birlikte hareket etmesi, dayanışmayla beraber yola çıkmamız çok önemli. En azından bir başlangıç yapmak için yerel idareye bu noktada bir sorumluluk düştüğü aşikar. Çevre ile ilgili gerekli tedbirleri almak sadece kurum ve kuruluşların değil, vatandaşlarımızın da en büyük görevlerinden birisi. Dolayısıyla herkesin elini taşın altına sokup bu noktada sorumluluk alması, kurumları harekete geçirme konusunda gerekirse baskı kurması en önemli hususlardan birisi. Bodrum Belediyesi olarak biz bir çoban ateşi yakıyoruz. Bunun ötesinde tüm çevre konularının bütüncül olarak değerlendirilerek tedbir alınması ve vatandaşların duyarlılığını da en yüksek seviyeye çıkarmak gerekiyor. Bu bakış açısıyla Bodrum'un çöp üretimini en aza indirmeyi ve bu amaçla öncelikle çöpü kaynağında ayrıştırmayı mutlaka başaracağız. Bunun için öncelikle her mahallemizin Atık ve Ayrıştırma Gününü ilan ediyoruz bugün. Her mahallemizde, eski ev eşyaları, bahçe atıkları, plastik, metal, cam ve kağıt atıkları sadece bir güne özel toplanacak. Ama lütfen; o güne kadar sizde kalsın bu atıklar ki sokağımız temiz, Bodrum temiz kalabilsin" diye konuştu.

Sertap Erener'den çevre çıkışı: Kendimizi ve çocuklarımızı çevre konusunda eğitmek gerekiyor
Sertap Erener'den çevre çıkışı: Kendimizi ve çocuklarımızı çevre konusunda eğitmek gerekiyor
Sertap Erener'den çevre çıkışı: Kendimizi ve çocuklarımızı çevre konusunda eğitmek gerekiyor
Sertap Erener'den çevre çıkışı: Kendimizi ve çocuklarımızı çevre konusunda eğitmek gerekiyor

Sertap Erener, geri dönüşüm, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sertap Erener'den çevre çıkışı: 'Kendimizi ve çocuklarımızı çevre konusunda eğitmek gerekiyor' - Son Dakika


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