Sertap Erener, yeni albümünün konserini Yenikapı'da gerçekleştirdi - Son Dakika

Sertap Erener, yeni albümünün konserini Yenikapı'da gerçekleştirdi

Ünlü şarkıcı Sertap Erener, 13. stüdyo albümü "Ben Yaşarım"ın tanıtım konserini Yenikapı İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezinde verdi.

Ünlü şarkıcı Sertap Erener, 13. stüdyo albümü "Ben Yaşarım"ın tanıtım konserini Yenikapı İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezinde verdi.

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Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, karantina dönemi sonrasında sevenleriyle ilk kez bir araya gelen Erener konserde, yeni albümündeki şarkıları müzikseverlerin beğenisine sundu.

Kerki Solfej'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiği "Park Et Seyret" etkinlikleri bünyesinde sahne alan ünlü sanatçı, konsere gelen herkese kendisini yalnız bırakmadığı için teşekkür ederek, "Zaten yüzyılda başımıza gelecek bu pandemi denilen şeyi yaşadığımıza zaman zaman hala inanamıyorum. Ama hayat kendi çözümlerini üretiyor. İşte yeniden bir araya geldik. Garip bir deneyim." dedi.

Sertap Erener, albümü 2-3 yıllık bir çalışma sonucunda çıkardığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bana 'Bu zamanda albüm çıkarmak delilik' dediler. Ben de 'Ben de eski kuşağın insanıyım' dedim. Eski gelenekleri devam ettirmek çok önemli bence. Albüm yapmak çok değerli bir şey. Eskiden olduğu gibi hala değerli. Belki endüstri başka şeyler istiyor ama burada sabit kalıp, kök salıp devam etmek, bildiğini okumak çok değerli bir şey. Bunu yapmayı seviyorum. Biraz inatçıyım. Albümü de kulaklarımı kapatarak herkese rağmen çıkardım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir ekiptik."

Salgın döneminde 4 aydır sahneye çıkmadığını ve bu konserin çok özel olduğunu ifade eden sanatçı, "Bu süreçte sahnelerden uzak kalarak biz de sizlerle aynı kaderi paylaştık. Fakat toplum olarak her koşulda birbirimize bağlıyız. Bu yüzden bugün burada bir araya gelişimiz çok önemli. Sizi ve sahneyi çok özlemişiz. Bizim için bundan daha güzel bir şey yok. Bunu yapamayınca bir yanımız kör topal kalıyor. Çok mutlu ettiniz bizi." diye konuştu.

Eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuvarıyla seyircilerin beğenisini toplayan Erener'e, konser boyunca seyircilerin yanı sıra İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri klasik otomobiliyle eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan sanatçı, aralarında "Aşk", "Zor Kadın", "Yalnızlık Senfonisi", "Ateşle Barut" ve "Kendime Yeni Bir Ben Lazım"ın bulunduğu 20'den fazla şarkısını seslendirdi.

Ayrıca konser öncesi şarkıcı Zeynep Doruk, açılış performansı gerçekleştirdi.

TikTak'ın ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleştirildi. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak alana alınıp, girişte dezenfekte edildi. Seyircilere de maske dağıtıldı.

Sertap Erener, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:53 Kaynak: AA

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