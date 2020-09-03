Sertaslan: "2. etapta alt yapı bekliyoruz" - Son Dakika

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, toplu konutlarının 2. etabında alt yapı çalışmalarının beklendiğini belirtti.

Belediye meclisinin eylül ayı ilk oturumu Gemlik Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun gerçekleşen oturuma Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Partili üyeler katılırken, meclis gündemindeki konular görüşülmek üzere komisyonlara aktarıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve siyasi parti grup sözcüleri, geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşayan ve çok sayıda can kaybı veren Giresun'un Dereli ve Piraziz ilçelerine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'in sanayi ve turizm şehrinin haricinde bir tarım şehri olduğunu ifade ederken, tarımın büyük bir bölümünün zeytin ama geri kalan bölümünün de balıkçılık olduğunu söyledi. Gemlik'te av sezonu başlamasıyla beraber körfeze açılan balıkçılara bereketli bir sezon olmasını dileyen Başkan Sertaslan, körfezde yapılacak resifler konusunda da çeşitli üniversitelerle temasların devam ettiğini ve bunu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kamuoyunun merak ettiği Gemlik Belediyesi Cihatlı Toplu Konutları'nın 2. etaptaki durum hakkında bilgi verirken, "Kredisini iller bankasından aldık. Müteahhit işlemleri yaparak prosedüre uygun bir şekilde teslim etti. Altyapı hizmetlerinin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. Peşinatlar dışında herhangi bir ödemenin alınmadığının altını çizdi.

Amatör sporculara 400 bin liralık destek

Gemlik Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine geçen sene olduğu gibi bu senede malzeme yardımının devam edeceğini belirten Başkan Sertaslan bu konudaki gecikmenin kulüplerden gelen listenin maddiyat olarak yüklü olmasından kaynaklandığı ve bu listenin güncellendiğini ifade etti. Kulüplere belediye bütçesinin binde 13 kadar yardım yapılabildiğini belirten Başkan Sertaslan, "Kulüplerimize bu sene yaklaşık 400 bin liralık malzeme desteği sağlayacağız" dedi. - BURSA