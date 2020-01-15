Sertaslan'dan köy ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sertaslan'dan köy ziyaretleri - Son Dakika

Sertaslan'dan köy ziyaretleri

6 saat önce

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Karacaali ve Narlı'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Sertaslan'dan köy ziyaretleri, System.String[]

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Karacaali ve Narlı'da vatandaşlarla bir araya geldi.


CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, Belediye Meclis Üyeleri ve daire müdürleriyle beraber daha önce köy statüsünde olan Karacaali ve Narlı mahallelerini ziyaret eden Başkan Sertaslan, burada vatandaşlarla birebir temaslarda bulundu. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, köyleri önemsediklerini belirtirken, Gemlik'in 376 kilometrekare alanının tümüne eşit hizmet anlayışla çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Köylerin sorunlarıyla ilgili çalışmaları da sürdürdüklerinin altını çizen Sertaslan, "Gemlik'te 17 köyümüz mevcut, göreve geldiğimizde muhtarlıklar müdürlüğümüz ve köy muhtarlarımızla istişare ederek sorunları tespit edip, çalışmalarımızı ona göre gerçekleştirdik. Bu mevki de özellikle zeytin hasat zamanı öncesi arazi yollarımızda sıkıntılarımız vardı. Bu sıkıntıları Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla giderdik. Ayrıca Karacaali ve Narlı'da parke taş çalışması gerçekleştirdik ve yeni yolları hizmete açtık. Gemlik'te bizden önce köylerimizin bu sorunlarına el atılmamıştı. Bizler köylerimizi önemsiyoruz" dedi.


Gemlik Belediyesi'nin sosyal belediyecilik konusunda adımları hızlıca attığını ifade eden Sertaslan, "Gemlik'te hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyor ve buna göre çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Sosyal yardım işleri müdürlüğümüz şu ana kadar 816 ev ziyareti yaparak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit etti. Gemlik'te ihtiyacı olmayana yardım yapma devri artık sona erdi. Halk Marketi hayata geçirdiğimiz andan itibaren Gemlik'te tespit ettiğimiz ihtiyaç sahipleri vereceğimiz halk kart ile alışverişini yapacak. Bu sayede bir elin verdiğini diğer el görmeyecek" diye konuştu.


Engelsiz taksi ile artık engellilerin ulaşım konusundaki engellerini ortadan kaldırdıklarını da belirten Sertaslan, yaklaşık 110 çocuk kapasiteli belediye kreşinde ise inşaat çalışmalarının son sürat devam ettiğini sözlerine ekledi. - BURSA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP milletvekili Okan Gaytancıoğlu'ndan, "mahrem görüntülerin elimizde" deyip 250 bin lira istediler
Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Yanlış yaptık İmamoğlu, yüz ifadesi ekrana verilince salonu terk etti ve programın ikinci oturumuna katılmadı Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti

Son Dakika Haberleri
16:54 Samsun'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:54 Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve... - Son Dakika
16:54 Jandarmadan muhtar ve eşlerine trafik ve aile içi şiddet semineri - Son Dakika
16:54 AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 1 ÖLÜ 1 YARALI (2) - Son Dakika
16:54 Denizli'de beraat kararları bozulan darbe girişimi sanıklarının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 16:54:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sertaslan'dan köy ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]