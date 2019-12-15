Sertaslan; "Gemlik'in sokaklarını ilçeye yakışır hale getireceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sertaslan; 'Gemlik'in sokaklarını ilçeye yakışır hale getireceğiz' - Son Dakika

Sertaslan; "Gemlik'in sokaklarını ilçeye yakışır hale getireceğiz"

6 saat önce

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde parke taş, tretuvar ve merdiven yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Sertaslan;

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde parke taş, tretuvar ve merdiven yenileme çalışmalarına devam ediyor.


Gemlik'in Kumla, Umurbey, Adliye, Büyük Kumla mahallelerinde parke taşı döşeyen ekipler, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İlçe genelinde parke taş atağı başlatan ekipler, şu ana kadar 70 bin metrekare parke taş döşeyerek yolları yeni görünümüne kavuşturdu. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, "Gemlik'in birçok mahallesinde parke taş sıkıntısı vardı. Ekiplerimiz sıkıntıları gidermek için aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyor. Ekipler sadece parke taş değil, tretuvar ve merdivenleri de yenileme çalışmaları yapıyor. Gemlik'in sokaklarını Gemlik'e yakışır hale getireceğiz" diye konuştu. - BURSA

Fen İşleri Müdürlüğü, Umurbey, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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