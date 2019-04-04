Sertaslan ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı
2 saat önce
Gemlik Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Uğur Sertaslan ve 31 meclis üyesi mazbatalarını altı.
Gemlik
Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Uğur Sertaslan
ve 31 meclis üyesi mazbatalarını altı.
Mazbata törenine CHP Bursa
İl Başkanı Hüseyin Akkuş
, AK Parti
İlçe Başkanı Yaşar İslam, CHP İlçe Başkanı Cemil Acar ve MHP
İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz da katıldı. Adliye yemekhanesinde düzenlenen mazbata töreninde, Sertaslan'ı destekleyen çok sayıda vatandaş da kapıda bekledi. Sertaslan, mazbatayı aldıktan sonra üç ilçe başkanı ile de ortak fotoğraf verirken, Gemlik için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sertaslan, "Bugün seçim kurulu müdürümüzden mazbatamızı aldık. Allah'ın bizi mahcup etmemesini diliyorum. Bütün siyasi parti mensuplarının bir arada görüntü vermesi güzel. Gemlik çok güzel şeyleri hak ediyor. Bizler meclisimizin sözcülüğünü yapacağız. Verecekleri destekler için meclis üyelerimize şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.
Sertaslan'ın konuşmasının ardından meclis üyeleri de mazbatalarını aldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:23 Kaynak: İHA
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