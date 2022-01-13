Üye Girişi
SERTAVUL'DA ZİNCİRSİZ GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR - Son Dakika

SERTAVUL'DA ZİNCİRSİZ GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR

13.01.2022 18:00

MERSİN'in Mut ilçesindeki Sertavul geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların zincirsiz geçişlerine izin verilmiyor.

MERSİN'in Mut ilçesindeki Sertavul geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların zincirsiz geçişlerine izin verilmiyor.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli geçişlerden olan Mersin'in Mut İlçesindeki Sertavul geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların zincirsiz geçişlerine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin yolu açık tutmak için yoğun çaba harcadığı geçişlerin kontrollü verildiği yolda TIR ve büyük tonajlı kamyonların Mut'tan Sertavul yönüne geçişlerine izin verilmiyor. Araçlar Sertavul yaylasında bekletiliyor.

SERTAVUL'DA ZİNCİRSİZ GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR
SERTAVUL'DA ZİNCİRSİZ GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR
SERTAVUL'DA ZİNCİRSİZ GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR

YORUMLAR
500

İç Anadolu, Akdeniz, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SERTAVUL'DA ZİNCİRSİZ GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR - Son Dakika


Fatih Erbakan'dan zorunlu koronavirüs testi açıklaması Fatih Erbakan'dan zorunlu koronavirüs testi açıklaması         
18:02
Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi         
17:50
"Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi         
16:18
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi         
14:15
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
18:01 Fatih Erbakan'dan zorunlu koronavirüs testi açıklaması
17:50 Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi
17:33 Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı
17:27 Eski eşini yakan kocadan savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı
17:25 Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak
17:13 Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp aracın altında sürükleyen sanığa 19 yıl hapis istemi
17:07 DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı
16:43 Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı
16:34 Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi
16:26 "Tek rakibim THY" sözleri gerçek oldu! Otobüsçüler uçak bileti fiyatlarına zam istedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 18:07:49. #1.11#
SON DAKİKA: SERTAVUL'DA ZİNCİRSİZ GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement