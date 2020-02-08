Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

7 saat önce

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor, System.String[]

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Mersin ile Karaman arasındaki geçitte, buzlanma ve tipinin de etkisiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mahsur kalan araçlara çekicilere müdahale eden ekipler, kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin geçişine izin vermiyor.

Ekiplerin yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmaları devam ediyor.

İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Sertavul Geçidi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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