Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

7 saat önce

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor, System.String[]

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.


Mersin- Karaman arasındaki geçitte, sabah saatlerinden başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Bölgede trafik ekipleri araçlarında kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin geçişine izin vermiyor.

Ulaşımın aksadığı yolda ekipler, buzlanmayı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Sertavul Geçidi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:40 Kaynak: AA

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