Son Dakika › Güncel › Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
7 saat önce
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Mersin- Karaman arasındaki geçitte, sabah saatlerinden başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.
Bölgede trafik ekipleri araçlarında kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin geçişine izin vermiyor.
Ulaşımın aksadığı yolda ekipler, buzlanmayı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:40 Kaynak: AA
Son Dakika Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek