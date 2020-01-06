Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor

7 saat önce

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor, System.String[]

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.


Karaman'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtına, yüksek kesimlerde kara dönüştü.


Mersin ile Karaman'ı birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde de etkili olan kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.


Karayolları'na bağlı 5 ekip, Karaman-Mersin karayolunun ulaşıma kapanmaması için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.


Ekipler, tipi nedeniyle kara yolunda mahsur kalan çekicilere müdahale ediyor.


Kar nedeniyle Karaman Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Sertavul Geçidi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara kar altında
Antalya'da futbola fırtına arası Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:47 Safranbolu'da beyaz güzellik - Son Dakika
20:47 "Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni - TBMM Başkanı Mustafa Şentop(1) - Son Dakika
20:46 Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden "yeni ittifak" - Son Dakika
20:45 Irak Başbakanı Abdülmehdi: "Topraklarımız hesaplaşma sahası olmayacak" - Son Dakika
20:42 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (EK) - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 20:52:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]