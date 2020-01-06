Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor

7 saat önce

Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor Karaman'ın yüksekten görüntüsü Kent çıkışında tabelalardan ve polislerden görüntü Yolda kalan araçlardan görüntü Sertavul tabelası -Karayolları ekiplerinin çalışmalarından görüntü Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul...

Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Karaman'ın yüksekten görüntüsü

Kent çıkışında tabelalardan ve polislerden görüntü

Yolda kalan araçlardan görüntü

Sertavul tabelası

-Karayolları ekiplerinin çalışmalarından görüntü

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar yağışı fırtına nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karaman'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtına, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Mersin ile Karaman'ı bağlayan Sertavul Geçidi'nde de etkili olan kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekiplerine bağlı 5 ekip, Karaman-Mersin karayolunun ulaşıma kapanmaması için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tipi nedeniyle karayolunda mahsur kalan çekicilere müdahale ediyor.

Kar nedeniyle, Karaman Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor

İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Sertavul Geçidi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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