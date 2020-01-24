Sertavul Geçidi trafiğe açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sertavul Geçidi trafiğe açıldı - Son Dakika

Sertavul Geçidi trafiğe açıldı

6 saat önce

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan kar ve buzlanma sonucu kapanan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi karayolları ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Sertavul Geçidi trafiğe açıldı, System.String[]

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan kar ve buzlanma sonucu kapanan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi karayolları ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.


Edinilen bilgiye göre, Mut Sertavul Geçidi'nde dün gündüz saatlerinden itibaren kar, yoğun sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman il sınırındaki Bel Mevkisinde yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle yol ulaşıma kapandı.


Karayolları ekiplerinin gece boyuncada aralıksız sürdürdüğü çalışma sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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