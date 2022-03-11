Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

11.03.2022 11:42
Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, D715 Karaman Mut Karayolu Sertavul geçidi 4. kilometreden iniş ve çıkış mevkisinde şiddetli tipi ve kar yağışı sebebi ile yol trafiğe kapatıldı. Şiddetli tipi sebebi ile araçların ilerlemesinin mümkün olmadığı, tipinin şiddetinin azalmasının ardından yolun trafiğe açılacağı bildirildi.

Hava sıcaklığının eksi dereceye düştüğü bölgede kar altında şiddetli buzlanma olduğu bildirildi.

Bölge trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesi Şikşek Tesisleri önünde durdurarak, araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(Hasan Çetin/İHA)

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Sertavul Geçidi, İç Anadolu, Akdeniz, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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