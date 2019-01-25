Son Dakika Haberleri: Sertavul Geçidi Zincirsiz Geçit Vermiyor

Sertavul Geçidi Zincirsiz Geçit Vermiyor

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'i Karaman'a bağlayan Mut Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Sertavul Geçidi Zincirsiz Geçit Vermiyor, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin'i Karaman'a bağlayan Mut Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Mut Sertavul Geçidi'nde akşam saatlerinde itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Otomobil ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takarak geçişine izin verilirken, tır, kamyon ve otobüslerin geçişine ise izin verilmiyor.

Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesi Şikşek Tesisleri önünde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor. Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının devam etmesi halinde yolun ulaşıma kapanacağı bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

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