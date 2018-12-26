Son Dakika Haberleri: Sertavul Geçidinde Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Sertavul Geçidinde Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

1 saat önce

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

Sertavul Geçidinde Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor, System.String[]
Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

Sertavul Geçidi'nde akşamdan bu yana başlayan kar yağışı, sis, buzlanma ve tipi nedeniyle sürücülerin geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Alahan ve Sertavul Yaylası'nda durdurarak, sürücülere zincir takmaları uyarısında bulunuyor. Zinciri ve kar lastiği olmayan açlar ise uyarılıyor.

Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının akşam saatlerinde devam etmesi durumunda yolun trafiğe kapanma tehlikesi olacağı bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:59 Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, Sertavul Geçidi, Kar, Güncel
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